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Женщины могут добровольно служить в ВС Украины

07 сентября 2018 08:27
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Новости Украины. Верховная рада приравняла права мужчин и женщин при прохождении военной службы в Вооружённых силах страны и других военных формированиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщины могут добровольно служить в ВС Украины-1

Документ одобрили 247 народных депутатов при минимально необходимых 226. В соответствии с текстом, теперь представительницы прекрасного пола смогут в добровольном порядке призываться на службу и заниматься не только вспомогательной работой, но иметь доступ к должностям и званиям, а также участвовать в боевых операциях.

Женщины могут добровольно служить в ВС Украины-4

# Армия # Фотофакт

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