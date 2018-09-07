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Как выглядит Япония после серии мощных землетрясений: фотофакт

07 сентября 2018 08:39
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Новости Японии. Японию продолжают сотрясать подземные толчки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 сентября в стране произошло еще одно землетрясение. О жертвах и угрозе цунами не сообщается.

Как выглядит Япония после серии мощных землетрясений: фотофакт-1

Тем временем, на Хоккайдо растет число погибших в результате мощных толчков, которые сотрясли остров в ночь 6 сентября. Сообщается уже о 16 погибших. Пропавшими без вести всё еще числятся 26 человек. В больницах находятся около 300 пострадавших.

Поисково-спасательные операции не прекращаются ни на минуту. В них задействованы 25 тысяч военных и спасателей. Частично восстановлено электроснабжение. Для возобновления работы всех систем понадобится около недели. Местный аэропорт до сих пор закрыт. Все рейсы на 7 сентября отменены.

# Землетрясение в Японии # Фотофакт

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