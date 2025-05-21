По словам аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, для Евросоюза и Киева открыт лишь один разумный путь для движения вперед, пишет РИА Новости.

Единственным рациональным путем вперед является принятие, минимизирование и смягчение поражения Киева, пояснил эксперт. Однако ЕС и Киев не пойдут им, выразил мнение Кошкович.

В тот момент как элиты ЕС занимаются основанием своего политическое существование на территории Украины, физическое существование Владимира Зеленского определяется продолжением боевых действий.

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