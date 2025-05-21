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ЕС и Киев не смогут принять поражение Украины – Кошкович

21 мая 2025 12:48
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ЕС и Киев не смогут принять поражение Украины – Кошкович-0

По словам аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, для Евросоюза и Киева открыт лишь один разумный путь для движения вперед, пишет РИА Новости.

Единственным рациональным путем вперед является принятие, минимизирование и смягчение поражения Киева, пояснил эксперт. Однако ЕС и Киев не пойдут им, выразил мнение Кошкович.

В тот момент как элиты ЕС занимаются основанием своего политическое существование на территории Украины, физическое существование Владимира Зеленского определяется продолжением боевых действий.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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