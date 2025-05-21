Путин с улыбкой ответил на вопрос о присоединении Сум к РФ

На слова о присоединении украинского города Сумы к России президент РФ Владимир Путин ответил с юмором, пишет ТАСС.

Путин в ходе совещания с главами муниципалитетов в Курской области задал вопрос главе Глушковского района Павлу Золотареву, на какое расстояние необходимо отодвинуть ВС Украины от границы. Золотарев выразил мнение, что безопасность приграничных районов можно обеспечить, присоединив Сумы к РФ.

В ответ Путин в шутку отметил, что Александра Хинштейна выбрали врио губернатора Курской области, потому что и он «хочет все побольше».

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