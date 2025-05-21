Из-за нелегальной миграции Польша пригрозила закрыть границу с Германией

Активно тему мигрантов обсуждают и в Польше. Правда, в негативном ключе. Особое недовольство Варшавы вызвала Германия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время в Польше регулярно возникают скандалы из-за того, что немецкие полицейские переправляют на польскую территорию нелегалов. Конфликт достиг такого накала, что премьер Туск пригрозил закрыть границу с Германией. А если Берлин не изменит политику, то Варшава перестанет выполнять пакт Евросоюза, который требует принимать мигрантов из других стран ЕС.

При этом, когда Германия в сентябре 2024 года ввела временный контроль на своих границах для борьбы с нелегальной миграцией, Польша была одной из стран, которая больше всего возмущалась этим решением Берлина, назвав его недружественным.