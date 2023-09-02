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Эритрейские беженцы спровоцировали массовые беспорядки в столице Израиля

02 сентября 2023 13:43
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Новости Израиля. В Тель-Авиве акция протеста переросла в массовые беспорядки. Их на улице спровоцировали эритрейские беженцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эритрейские беженцы спровоцировали массовые беспорядки в столице Израиля-1

Поводом стал фестиваль местной культуры, с проведением которого гости страны категорические несогласны. Мирным шествие не было с самого начала. Протестующие начали кидать камни в правоохранителей. Те пытались оттеснить демонстрантов. В результате произошли ожесточенные столкновения. Беженцы бьют окна машин и магазинов. Полицейские применили светошумовые гранаты, а также стреляли в воздух. Около 100 человек получили травмы, в их числе почти 30 служащих.

# Массовые беспорядки # Новости Израиля # Фотофакт

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