Эритрейские беженцы спровоцировали массовые беспорядки в столице Израиля

Поводом стал фестиваль местной культуры, с проведением которого гости страны категорические несогласны. Мирным шествие не было с самого начала. Протестующие начали кидать камни в правоохранителей. Те пытались оттеснить демонстрантов. В результате произошли ожесточенные столкновения. Беженцы бьют окна машин и магазинов. Полицейские применили светошумовые гранаты, а также стреляли в воздух. Около 100 человек получили травмы, в их числе почти 30 служащих.