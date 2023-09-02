Союзники Байдена хотят дать отпор республиканцам, которые готовят импичмент президенту США

Новости США. В Белом доме начали готовиться к импичменту Байдена, об этом известил местный телеканал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее о планах сместить президента говорила республиканская партия. Однако помощники и союзники Байдена намерены дать решительный отпор политическим противникам. Для этого к работе уже приступили порядка 20 юристов. Их наняла действующая администрация. Основная задача специалистов – выставить инициативу конкурирующей партии как «бездоказательную фальсификацию». Тем не менее рейтинги нынешнего президента Штатов оставляют желать лучшего. Недовольство испытывают как политики, так и простые американцы, в том числе представители бизнеса.