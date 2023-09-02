Нобелевский фонд решил отозвать приглашения Беларуси, России и Ирана на награждение

В этом году на церемонию награждения в Стокгольме Нобелевским фондом было принято решение не приглашать послов России, Беларуси и Ирана, вопреки предыдущему решению о приглашении дипломатов из всех стран, пишет РИА Новости.

Это постановление было принято в Швеции в связи с массовым возмущением населения. Как и в прошлом году, все представители стран будут приглашены на торжественную церемонию в Осло.

Прежде сообщалось, что Нобелевский фонд намеревался пригласить на церемонию 2023 года представителей России, Беларуси и Ирана, что было подвергнуто критике. В защиту своего решения представители организации отметили, что они выступают против поляризации, проявлений национализма и популизма.

А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не пригласил бы Россию, если бы он руководил этим мероприятием. От участия в церемонии уже успели отказаться лидеры некоторых местных партий.

Нобелевская неделя пройдет со 2 по 9 октября в Стокгольме и Осло, где и будут объявлены лауреаты. Вручение Нобелевских премий состоится 10 декабря.