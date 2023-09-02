Прямой эфир

Индийский космический корабль уже отправился к Солнцу для изучения

02 сентября 2023 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Индия запустила миссию по изучению Солнца. Космический корабль уже отправился к своей цели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кстати, его название «Адитья» с хинди так и переводится – «Солнце».

Индийский космический корабль уже отправился к Солнцу для изучения-1

Миссия была запущена для наблюдения за ближайшей к нам звездой и изучения особенностей космической погоды, таких как солнечный ветер. Стоимость программы оценивается примерно в 46 миллионов долларов. Для Индии подобный опыт первый. А вот NASA и Европейское космическое агентство уже размещали для этой цели орбитальные аппараты.

# Космос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тайфун «Саола» охватит весь юг Китая уже 2 сентября – в Гонконге остановили авиасообщение
02 сентября 2023 12:05

Тайфун «Саола» охватит весь юг Китая уже 2 сентября – в Гонконге остановили авиасообщение

В Нидерландах ввели ограничения на экспорт в Китай в интересах нацбезопасности
02 сентября 2023 12:04

В Нидерландах ввели ограничения на экспорт в Китай в интересах нацбезопасности

57 тюремных охранников освободили в Эквадоре – заключённые держали их в заложниках несколько дней
02 сентября 2023 12:02

57 тюремных охранников освободили в Эквадоре – заключённые держали их в заложниках несколько дней