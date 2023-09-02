Индийский космический корабль уже отправился к Солнцу для изучения

Индия запустила миссию по изучению Солнца. Космический корабль уже отправился к своей цели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кстати, его название «Адитья» с хинди так и переводится – «Солнце».

Миссия была запущена для наблюдения за ближайшей к нам звездой и изучения особенностей космической погоды, таких как солнечный ветер. Стоимость программы оценивается примерно в 46 миллионов долларов. Для Индии подобный опыт первый. А вот NASA и Европейское космическое агентство уже размещали для этой цели орбитальные аппараты.