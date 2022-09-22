Три человека погибли на протестах в Иране, которые начались после смерти студентки

Новости Ирана. Три человека, в том числе один полицейский, погибли при массовых беспорядках, которые несколько дней продолжаются в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многочисленные протесты начались в стране после гибели 22-летней студентки, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Первыми на улицы вышли возмущенные женщины, которые сжигали мусульманские одежды и демонстративно стригли волосы. Вскоре на демонстрации вышли студенты и жители больших городов. Они блокировали улицы, бросали в полицейских камни, поджигали их машины и мусорные баки и скандировали антиправительственные лозунги. Полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом и дубинками.