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Три человека погибли на протестах в Иране, которые начались после смерти студентки

22 сентября 2022 09:05
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Новости Ирана. Три человека, в том числе один полицейский, погибли при массовых беспорядках, которые несколько дней продолжаются в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли на протестах в Иране, которые начались после смерти студентки-1

Многочисленные протесты начались в стране после гибели 22-летней студентки, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Первыми на улицы вышли возмущенные женщины, которые сжигали мусульманские одежды и демонстративно стригли волосы. Вскоре на демонстрации вышли студенты и жители больших городов. Они блокировали улицы, бросали в полицейских камни, поджигали их машины и мусорные баки и скандировали антиправительственные лозунги. Полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом и дубинками.

# Акции протеста # Новости Ирана # Фотофакт

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