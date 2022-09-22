Deutsche Bank: экономика еврозоны в 2023 году упадёт глубже, чем ожидалось

Из-за стоимости энергоносителей производство сократится на 2,2 %, инфляция вырастет более чем на 6 %, а индекс роста цен – на 8,2 %. Подстегнет этот процесс слабый курс евро. Продолжится и падение экономики. Например, ВВП экономического локомотива ЕС Германии упадет на целых 4 %. Брюссель планирует потратить 314 миллиардов евро на то, чтобы выровнять ситуацию и смягчить последствия энергетического кризиса. Но это может усилить разногласия внутри Евросоюза из-за разных финансовых возможностей, входящих в содружество государств. Страны с большими ресурсами будут эффективнее справляться со сложившейся ситуацией, в то время как их менее успешные соседи столкнутся с трудностями, что подорвет финансовую стабильность внутри ЕС.