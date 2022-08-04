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Энергетический кризис в Германии ударил по похоронной индустрии, так как крематории работают на газе

04 августа 2022 11:20
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Новости Германии. Газовый кризис в Германии. Только за год стоимость голубого топлива там выросла почти в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате расходы населения за этот же период выросли почти на 200 % (подробнее здесь).

Энергетический кризис в Германии ударил по похоронной индустрии, так как крематории работают на газе-1

Из-за нынешнего кризиса страдают не только обычные жители. С тяжелыми временами столкнулась и похоронная индустрия Германии.

Энергетический кризис в Германии ударил по похоронной индустрии, так как крематории работают на газе-4

Карл-Хайнц Кенсген, управляющий крематорием:
Энергетический кризис сильно ударил по нам сейчас. Нам нужно поменять рабочие смены таким образом, чтобы удалось сэкономить газ. Именного этого сейчас требуют политики. А уже в следующем году мы будем платить за газ в шесть раз больше. И мы еще не знаем, сохранится ли нынешний контракт по той же цене.

Стоит отметить, что в Германии почти все крематории работают на газе, и если в среднем в стране каждый год умирает примерно миллион человек, то 75 % из них кремируются. Это требует огромного количества газа, поэтому компании ищут любые способы экономии. Некоторые крематории держат большинство печей постоянно в рабочем режиме – так они не остывают и не нуждаются в повторном нагреве.

Энергетический кризис в Германии ударил по похоронной индустрии, так как крематории работают на газе-7

Напомним, рост цен на энергоносители связан с антироссийскими санкциями и конфликтом в Украине. Необдуманные решения Бундестага привели к крупнейшему энергетическому кризису в стране.

# Экономический кризис # Карл-Хайнц Кенсген # Новости Германии # Фотофакт

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