Энергетический кризис в Германии ударил по похоронной индустрии, так как крематории работают на газе

Новости Германии. Газовый кризис в Германии. Только за год стоимость голубого топлива там выросла почти в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате расходы населения за этот же период выросли почти на 200 % ( подробнее здесь ).

Карл-Хайнц Кенсген, управляющий крематорием:

Энергетический кризис сильно ударил по нам сейчас. Нам нужно поменять рабочие смены таким образом, чтобы удалось сэкономить газ. Именного этого сейчас требуют политики. А уже в следующем году мы будем платить за газ в шесть раз больше. И мы еще не знаем, сохранится ли нынешний контракт по той же цене.

Стоит отметить, что в Германии почти все крематории работают на газе, и если в среднем в стране каждый год умирает примерно миллион человек, то 75 % из них кремируются. Это требует огромного количества газа, поэтому компании ищут любые способы экономии. Некоторые крематории держат большинство печей постоянно в рабочем режиме – так они не остывают и не нуждаются в повторном нагреве.