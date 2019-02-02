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Знаменитый сурок Фил предсказал, когда придёт весна

02 февраля 2019 17:08
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Новости Беларуси. Любителям зимних забав стоит ловить момент: всемирно известный сурок Фил предсказал раннюю весну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пушистый «провидец из провидцев» не увидел свою тень. А это значит, что зима продлится недолго.

Знаменитый сурок Фил предсказал, когда придёт весна-1

День сурка традиционно отмечают в США 2 февраля. Тысячи посетителей съезжаются в маленький городок Панксатони в штате Пенсильвания, чтобы увидеть Фила и услышать его предсказание.

Знаменитый сурок Фил предсказал, когда придёт весна-4

Согласно поверью, если сурок увидит свою тень, то зима будет продолжаться еще шесть недель. Если же не увидит – весна будет ранняя.

Знаменитый сурок Фил предсказал, когда придёт весна-7

# Погода # Сурок Фил # Фотофакт

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