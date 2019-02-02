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Пожар в Буэнос-Айресе: погибли два человека, пострадали более 100

02 февраля 2019 12:25
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Новости Аргентины. Пожар в отеле в Буэнос-Айресе: погибли два человека. Более 50 пострадавших доставлены в больницы, еще 60 обратились к медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в Буэнос-Айресе: погибли два человека, пострадали более 100-1

Пожар произошел в 30-этажном отеле в центре города. Люди, находившиеся в нем выше пятого этажа, не смогли самостоятельно покинуть здание, их эвакуировали пожарные. Сейчас на месте работают следователи. Они устанавливают причины возгорания.

Пожар в Буэнос-Айресе: погибли два человека, пострадали более 100-4

# Пожар # Фотофакт

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