Пожар в Буэнос-Айресе: погибли два человека, пострадали более 100

Новости Аргентины. Пожар в отеле в Буэнос-Айресе: погибли два человека. Более 50 пострадавших доставлены в больницы, еще 60 обратились к медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар произошел в 30-этажном отеле в центре города. Люди, находившиеся в нем выше пятого этажа, не смогли самостоятельно покинуть здание, их эвакуировали пожарные. Сейчас на месте работают следователи. Они устанавливают причины возгорания.