США и Россия приостанавливают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Новости США. США 2 февраля приостанавливают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующие ноты отправлены участникам – Беларуси, России, Казахстану и Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белый Дом обвинил Москву в существенном нарушении ДРСМД. В свою очередь Россия не признает претензии США, а последние попытки организовать конструктивный диалог по этой теме закончились безрезультатно. В Кремле уже заявили, что в ответ на решение Америки будет зеркальным: Россия также приостанавливает участие в договоре.