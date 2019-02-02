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США и Россия приостанавливают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

02 февраля 2019 12:42
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Новости США. США 2 февраля приостанавливают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующие ноты отправлены участникам – Беларуси, России, Казахстану и Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и Россия приостанавливают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности-1

Белый Дом обвинил Москву в существенном нарушении ДРСМД. В свою очередь Россия не признает претензии США, а последние попытки организовать конструктивный диалог по этой теме закончились безрезультатно. В Кремле уже заявили, что в ответ на решение Америки будет зеркальным: Россия также приостанавливает участие в договоре.

США и Россия приостанавливают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности-4

# Международная политика # Фотофакт

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