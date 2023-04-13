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Суд в Гааге обязал Россию выплатить 5 млрд долларов Украине за активы в Крыму

13 апреля 2023 11:02
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Гаагский трибунал оценил компенсацию Украине со стороны РФ за потери активов в Крыму в пять миллиардов долларов. Такую сумму по решению суда в Гааге Россия должна заплатить украинскому «Нафтогазу».

Речь идет о последствиях захватов наших активов Россией в Крыму в 2014 году. Одержали победу на энергетическом фронте, заявил руководитель «Нафтогаза» Алексей Чернышов, пишет РИА Новости. По его словам, если Российская Федерация откажется компенсировать ущерб, «Нафтогаз» может начать процесс признания арбитражного решения и допуска к его принудительному исполнению на территории тех стран, где находятся активы РФ.

Сообщается, что компания в качестве компенсации за потери активов в Крыму изначально запрашивала сумму в два раза больше.

# Международная политика

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