Песков заявил, что Чёрному морю никогда не стать внутренним для НАТО

Представитель Кремля Песков ответил на заявление руководителя украинского внешнеполитического ведомства Кулебы о том, что Черное море должно стать морем НАТО.

Оно должно стать демилитаризованными внутренними водами Североатлантического альянса. Настало время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское, приводит слова главы МИД Украины РИА Новости. Кулеба сожалеет, что у Запада нет стратегии по Черному морю, а у Российской Федерации она была всегда.

На заявление главы украинского МИД ответил пресс-секретарь Путина Песков. По его словам, Черному морю никогда не стать морем НАТО. Это общее море для всех прибрежных стран, оно должно быть морем неделимой безопасности.