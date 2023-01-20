Новый пакет военной помощи Украине обойдётся США в 2,5 млрд долларов

Новости США. Вашингтон направит новый пакет военной помощи Украине. Он обойдется Штатам в 2,5 миллиарда долларов. Меморандум уже подписал президент США Джо Байден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате Киев получит десятки боевых машин пехоты Bradley, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов, восемь ракет ПВО и другие виды вооружений. В общей сложности Штаты выделили Украине более 27 миллиардов долларов с начала работы администрации Джо Байдена, сообщили в Пентагоне.

Еще один – 12-й и самый дорогой – пакет военной помощи стоимостью более 400 млн евро Киеву направит Финляндия. Его содержание пока не раскрывается.