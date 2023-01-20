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Жёсткими столкновениями с полицией завершились протесты во Франции

20 января 2023 09:22
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Новости Франции. Жесткими столкновениями с полицией завершились протесты во Франции. Активисты, выступающие против пенсионной реформы, забросали правоохранителей коктейлями Молотова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жёсткими столкновениями с полицией завершились протесты во Франции-1

На демонстрации вышли более миллиона человек по всей стране. В ряде городов из-за толп активистов было нарушено движение транспорта. Крупнейшая акция прошла в Париже: столичные улицы заполнили 80 тысяч жителей. Чтобы усмирить взбунтовавшуюся толпу, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Около 30 человек задержали.

Напомним, французы недовольны реформой, согласно которой пенсионный возраст планируют увеличить с 62 до 64 лет.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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