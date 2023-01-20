Жёсткими столкновениями с полицией завершились протесты во Франции

Новости Франции. Жесткими столкновениями с полицией завершились протесты во Франции. Активисты, выступающие против пенсионной реформы, забросали правоохранителей коктейлями Молотова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На демонстрации вышли более миллиона человек по всей стране. В ряде городов из-за толп активистов было нарушено движение транспорта. Крупнейшая акция прошла в Париже: столичные улицы заполнили 80 тысяч жителей. Чтобы усмирить взбунтовавшуюся толпу, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Около 30 человек задержали.

Напомним, французы недовольны реформой, согласно которой пенсионный возраст планируют увеличить с 62 до 64 лет.