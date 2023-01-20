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Пожар вспыхнул в историческом здании в столице Перу

20 января 2023 09:22
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Новости Перу. Пожар вспыхнул в историческом здании в центре Лимы. Причины случившегося пока не называются, однако известно, что возгорание произошло во время ночных беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар вспыхнул в историческом здании в столице Перу -1

Сейчас пожарные пытаются предотвратить переброску огня на соседние здания. Ранее тысячи протестующих вышли на антиправительственную акцию в Лиме.

Напомним, протесты в Перу продолжаются уже месяц. В стране действует чрезвычайное положение.

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# Пожар # Фотофакт

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