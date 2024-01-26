Ельцин предлагал, чтобы РФ вступила первой в НАТО при расширении

В 1994 году во время встречи с экс-президентом США Биллом Клинтоном бывший президент РФ Борис Ельцин высказал мнение, что Россия первой должна присоединиться к НАТО, когда та расширится. Это следует из расшифровки, обнародованной Архивом национальной службы безопасности США. Об этом пишет РИА Новости.

Ельцин предлагал создать «картель», включающий США, Россию и страны Европы, для укрепления международной безопасности. Ответ Клинтона был сдержанным: он говорил о «величии России», но не упомянул о создании предложенной Ельциным ассоциации стран или членстве России в НАТО. Кроме того, Клинтон говорил об «уникальной возможности» для обоих государств, если они не свернут с намеченного курса. С 1999 года НАТО расширилась, добавив Польшу, Чехию и Венгрию. В последние несколько лет Россия выражала озабоченность активностью НАТО у своих западных границ.