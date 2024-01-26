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Мощный снегопад вызвал пробки и заторы сразу в нескольких городах Японии

26 января 2024 06:55
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Из-за мощного снегопада в Японии случился транспортный коллапс. Он затронул несколько регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный снегопад вызвал пробки и заторы сразу в нескольких городах Японии-1

Скоростные магистрали больше не оправдывают своих названий. Машины там стоят в километровых пробках. В снежных заторах оказались десятки водителей. На помощь им приходят военные. Снегоуборочная техника работает круглосуточно, но этого недостаточно, чтобы справиться с таким количеством осадков.

# Снегопады

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