Мощный снегопад вызвал пробки и заторы сразу в нескольких городах Японии

Из-за мощного снегопада в Японии случился транспортный коллапс. Он затронул несколько регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скоростные магистрали больше не оправдывают своих названий. Машины там стоят в километровых пробках. В снежных заторах оказались десятки водителей. На помощь им приходят военные. Снегоуборочная техника работает круглосуточно, но этого недостаточно, чтобы справиться с таким количеством осадков.