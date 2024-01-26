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Французские депутаты призвали запретить европейским бизнесменам покупать украинские продукты

26 января 2024 06:54
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Во Франции депутаты призывают запретить европейским бизнесменам покупать украинские продукты. По их мнению, это единственный шанс спасти сельское хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские депутаты призвали запретить европейским бизнесменам покупать украинские продукты-1

Представители партии «‎Неподчинившаяся Франция»‎ отмечают, что промышленность страны уже находится в упадке. Если ничего не предпринять, такой же исход ждет и фермерские хозяйства. Сейчас во Франции продолжаются массовые демонстрации аграриев. Они недовольны падением доходов. На ситуацию повлияли импорт украинской продукции и инфляция.

# Международная политика

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