Французские депутаты призвали запретить европейским бизнесменам покупать украинские продукты

Во Франции депутаты призывают запретить европейским бизнесменам покупать украинские продукты. По их мнению, это единственный шанс спасти сельское хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители партии «‎Неподчинившаяся Франция»‎ отмечают, что промышленность страны уже находится в упадке. Если ничего не предпринять, такой же исход ждет и фермерские хозяйства. Сейчас во Франции продолжаются массовые демонстрации аграриев. Они недовольны падением доходов. На ситуацию повлияли импорт украинской продукции и инфляция.