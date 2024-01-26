Лукашенко предложил Президенту Индии лично обсудить расширение сотрудничества

Беларусь заинтересована в укреплении взаимодействия с Индией до уровня стратегического партнерства. Это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении, направленном Президенту и народу этой страны в День республики, который отмечают в Индии в годовщину вступления в силу Конституции, принятой через несколько лет после обретения независимости от Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Беларуси с большим интересом наблюдают за системными преобразованиями и успехами вашей прекрасной страны в сферах цифровой экономики, космических исследований, городской инфраструктуры и зеленой энергетики. Белорусская сторона высоко ценит значительный вклад индийского государства в обеспечение международной безопасности, устойчивого развития, преодоление глобальных вызовов, а также конструктивную позицию по вопросам глобальной и региональной повесток дня на площадках международных организаций и объединений.