Больницы Германии испытывают сложности из-за высоких цен на газ и электричество

Новости Германии. Кризис в Европе добрался и до здравоохранения. Высокие цены на энергоносители ударили по немецким клиникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно статистике Немецкой федерации больниц, в среднем медучереждениям приходится платить дополнительно 6 миллионов евро в год только за газ и электричество. Так как цены выросли почти в 10 раз. В результате затраты на электроэнергию составляют большую часть бюджета больниц.