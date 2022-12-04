Больницы Германии испытывают сложности из-за высоких цен на газ и электричество

Новости Германии. Кризис в Европе добрался и до здравоохранения. Высокие цены на энергоносители ударили по немецким клиникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Кризис в Европе добрался и до здравоохранения. Высокие цены на энергоносители ударили по немецким клиникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно статистике Немецкой федерации больниц, в среднем медучереждениям приходится платить дополнительно 6 миллионов евро в год только за газ и электричество. Так как цены выросли почти в 10 раз. В результате затраты на электроэнергию составляют большую часть бюджета больниц.
И несмотря на то, что федеральное правительство выделило пакет помощи в размере восьми миллиардов евро на предотвращение финансовых трудностей, многие больницы вынуждены сводить концы с концами. Поскольку соответствующие меры были приняты слишком поздно и могут лишь в краткосрочной перспективе защитить некоторые больницы от неплатежеспособности.
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