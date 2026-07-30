Воздушные границы Польши нарушил неопознанный объект. Для его перехвата в небо экстренно подняли истребитель ВВС, однако цель неожиданно исчезла с экранов радаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позже в Люблинском воеводстве обнаружили место крушения. В поле образовалась 10-метровая воронка, вокруг которой разбросаны металлические обломки. Разрушений, жертв и пострадавших нет. Сейчас в оцепленном районе работают военные эксперты, полиция и пожарные. В Люблинское воеводство прибыл глава правительства Польши. Дональд Туск созвал экстренное совещание со специальной группой во главе с министром обороны, созданной для расследования обстоятельств произошедшего. На нем обсуждалось нарушение воздушной границы Польши.