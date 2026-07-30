Французский Бордо окружают лесные пожары: эвакуированы более 250 тыс. человек

Жители французского Бордо и окрестностей оказались в эпицентре стихии: город с двух сторон окружают лесные пожары, а власти признают – ситуация вышла из‑под контроля. С 22 июля огонь уничтожил уже более 40 тысяч гектаров леса в департаменте Жиронда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожарные прибыли со всей страны, но пламя распространяется быстрее, чем успевают реагировать местные службы. Эвакуированы более 250 тысяч человек, из них 220 тысяч – только в Жиронде. Метеослужба Франции обещает новую волну жары – до 37 градусов.

Жан, местный житель: Было очень грустно видеть, как регион, где я родился и вырос, буквально уходит в огонь. Мы давно знаем, что пожары здесь случаются примерно раз в два года. Но такого масштаба не было почти никогда. В детстве, если случалась жара, это было градуса 33 – и все говорили: продержится пару дней, не сидите долго на солнце. Сейчас – за 40, и так каждый год. Понятно, что что‑то меняется.

Орельен Себтон, эксперт по государственной политике, климатический консультант:

Нужно коллективно осознать: мир изменился и продолжает меняться. То, что мы считали будущим, стало настоящим. Нам предстоят полные, системные перемены.

Огонь движется через сосновые леса к западу от Бордо, вынуждая целые населенные пункты покидать дома. Местные фермеры помогают пожарным, создавая минерализованные полосы, но жара и ветер усиливают распространение огня. Климатологи предупреждают: экстремальная жара становится постоянным фактором риска, а подобные пожары – частью новой климатической реальности Европы.