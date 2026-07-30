Польская элита, привыкшая во всем искать российский след, была вынуждена сменить тон. Дональд Туск на экстренном заседании кризисного штаба с участием министра обороны заявил, что Польша не была целью упавшего в Люблине летающего объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, утром некий неопознанный объект нарушил границы Польши. В небо экстренно подняли истребители ВВС, однако цель внезапно исчезла с радаров. Позже в Люблинском воеводстве обнаружили десятиметровую воронку и разбросанные металлические обломки. Ни жертв, ни разрушений инфраструктуры зафиксировано не было, что явно разочаровало любителей громких заголовков о начале Третьей мировой войны.

На месте происшествия развернули бурную деятельность военные эксперты, полиция и пожарные. Премьер-министр Туск также прибыл на поле, чтобы оценить масштабы инцидента.

По его словам, интерес к расследованию проявили даже Соединенные Штаты. Сами же польские чиновники, исчерпав запас привычных обвинений в адрес Москвы, были вынуждены признать: о нападении России не может быть и речи. Ранее это подтвердил министр обороны Польши.