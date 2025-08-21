Минобороны России: силы ПВО ночью сбили 49 украинских БПЛА

Силы ПВО РФ в течение ночи нейтрализовали 49 украинских дронов над российскими регионами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Министерство обороны информирует, что ночью с 20 на 21 августа ВС Украины предприняли попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации.

Так, в районе Ростовской области ликвидирован 21 беспилотник, над Воронежской областью – 7, над Белгородской областью – 5, над Крымом – 4, над Брянской областью – 3, над Калужской областью – 3, над Орловской областью – 2, над Черным морем – 2, над Курской и Тульской областями – 1.

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