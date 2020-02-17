В Китае от коронавируса погибли 1770 человек

Новости мира. С круизного лайнера Diamond Princess в Японии эвакуируют пассажиров, которые прошли двухнедельный карантин из-за коронавируса. Два самолёта с гражданами США уже вылетели из Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их доставят на военные базы в Сакраменто и Техасе, где в течение 14 дней они будут находиться под наблюдением медиков. Еще 40 американцев, у которых был выявлен коронавирус, остались в Японии.

Забрать с лайнера своих граждан в ближайшее время намерены также Израиль, Италия, Канада, Южная Корея и Гонконг. Напомним, на борту корабля находятся около 4 тысяч пассажиров из 50 стран. Более 300 из них заражены вирусом. Учёные назвали ранние симптомы заболевания коронавирусом