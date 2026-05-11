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Эксперты призывают европейцев готовиться к подорожанию продовольствия

11 мая 2026 16:55
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Европейцам надо готовиться к повышению цен на продукты питания. С таким предупреждением выступили эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – ближневосточный конфликт, который уже привел к глобальному топливному кризису, а теперь готовит и продовольственный.

В Амстердаме запретили рекламу мяса и ископаемого топлива.

Эксперты призывают европейцев готовиться к подорожанию продовольствия-2

Большая часть продуктов питания, которые сейчас находятся на полках супермаркетов, была произведена с использованием компонентов, закупленных еще до начала блокады Ормузского пролива. Например, Европа выпускает собственные азотные удобрения, но для их производства требуется и газ, и мочевина, которые поставляются в том числе из стран Персидского залива.

Теперь, когда перебои в поставках приводят к росту цен, европейские удобрения также дорожают. Некоторые фермеры стали сокращать их использование. Другие переходят на менее прихотливые культуры. Однако оба варианта означают меньший урожай в 2027 году, следовательно, возникнет и дефицит продуктов и их недоступность для покупателей. В этой ситуации прогнозы экспертов можно охарактеризовать одной фразой: призрак продовольственного кризиса ходит по Европе.

# Международная политика

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