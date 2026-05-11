Засуха затронула почти все основные сельскохозяйственные регионы Польши. Многие фермеры говорят, что из-за этого, без преувеличения, бедствия ситуация на их полях намного хуже, чем в предыдущие годы, а потери уже не ограничиваются отдельными культурами.

Польские фермеры могут остаться без урожая. Местные сельхозпроизводители, которые и так сводят концы с концами из-за налоговой политики и постоянно растущих затрат на топливо и удобрения, столкнулись с еще одной бедой. Кроме государства, против них выступила и природа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под угрозой оказались целые хозяйства, что вызывает растущую обеспокоенность по поводу их будущего. Данные Института почвоведения и растениеводства подтверждают, что влажность почвы упала ниже уровня, необходимого для роста растений. Фермеры предупреждают, что даже проливные дожди уже не смогут исправить последствия засухи. Некоторым, возможно, придется заново засеять поля.

Анджей Важняк, польский фермер:

На такой земле все растет плохо. Мне уже пришлось перепахать 8 гектаров рапса. На этом этапе я мог бы легко перепахать еще около 35 гектаров, потому что урожая с них не будет. Осталось около 6 или 8 гектаров, которые просто находятся на более влажных и тяжелых почвах.

При этом, некоторые фермерские хозяйства даже не видят смысла в повторном посеве из-за нерентабельности и финансовой неопределенности. Так как многие уверены, что даже хорошего урожая не хватит, чтобы покрыть расходы. В результате фермеры вынуждены продавать свою технику, оборудование и сокращать производство.