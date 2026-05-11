Амстердам стал первой мировой столицей, запретившей рекламу мяса и ископаемого топлива ради защиты окружающей среды. Ограничения коснулись договоров на газовое отопление, рекламы круизных поездок и продаж автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стокгольм, Гаага и Флоренция уже внедряют аналогичные меры. Эксперты считают, что так европейские власти представляют отказ от привычных благ как добровольный экологический выбор граждан. На фоне блокировки Ормузского пролива и сложностей с поставками российского газа стоимость энергоресурсов растет, а производства сворачиваются. Чтобы не признавать экономический кризис, акцент смещают на экологическую повестку.