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В Санкт-Петербурге задержаны шестеро пособников террористов

05 апреля 2017 10:39
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Новости России. Представители Следственного комитета России задержали в Санкт-Петербурге шестерых пособников террористов. Все они выходцы из стран Средней Азии.

Правоохранители предполагают, что арестованные с 2015 года занимались вербовкой жителей в террористические организации. Все связи и контакты задержанных будут тщательно проверены.

В Санкт-Петербурге задержаны шестеро пособников террористов-1

Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации:
Председатель дал поручение подробно установить обстоятельства произошедшего и проверить все данные о личности подозреваемого, в том числе и отработать его связи на предмет возможных соучастников из числа приверженцев запрещенной в РФ террористической организации.

На данный момент, сведений о знакомстве подозреваемых с исполнителем теракта в петербургском метро нет.

В Санкт-Петербурге продолжается трехдневный траур по жертвам теракта в метро. Взрыв, унесший жизни 14 человек, прогремел в понедельник днем. До сих пор в больницах города остаются 49 пострадавших. Шестеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

# Теракт в метро Санкт-Петербурга

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