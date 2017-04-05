Подробности шокирующей драмы: в порту Римини в чемодане нашли тело 27-летней россиянки

Новости России. Накануне в ряде российских изданий появилась информация о страшной находке в итальянском порту Римини. Тело молодой женщины находилось в чемодане. Его обнаружили местные рыбаки. Они тут же вызвали полицию.

Как предположили местные следователи, «кто-то попытался избавиться от тела, выбросив его в Адриатическое море в чемодане».

На теле женщины не обнаружено признаков утопления.

Эксперты установили, что ее смерть не носит насильственный характер.



Спустя сутки итальянская пресса распространила информацию, что тело 27-летней девушки в открытое море выбросила ее мать. Женщина буквально обезумела от горя. Ее дочь умерла от анорексии. На момент смерти она весила 35 килограммов. Это при росте 170 сантиметров. По сообщениям итальянской прессы, девушка имела вид на жительство в Италии и прожила там несколько лет.

После того, как сердце дочери перестало биться, мать еще неделю держала тело дома.

По некоторым данным, за день до обнаружения страшной находки 48-летняя россиянка улетела в Москву.



Прокуратура Римини проводит расследование в связи с сокрытием тела. Как сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства России в Риме, дипмиссия направила запрос итальянским властям, чтобы подтвердить личность и гражданство погибшей.

В марте 2015-го шокирующая история произошла в российской столице. 68-летняя женщина решила эксгумировать тело сына и привезти его в Москву, чтобы воскресить (здесь подробнее).