Число жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга возросло до 14 человек

Новости России. Мы продолжаем следить за ситуацией в Санкт-Петербурге. Число погибших при взрыве в метро возросло до 14. По последним данным, 11 человек погибли на месте, еще трое скончались позднее. Они получили травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации:

Всю ночь у нас менялось количество пациентов. Обращались пострадавшие с места террористического акта. Ряд пациентов получили помощь, и ушли домой на амбулаторное лечение. На текущий момент в стационарах Санкт-Петербурга находятся 49 пострадавших, и 13 человек отпущены домой, получившие лечение. Все больные каждый день осматриваются лучшими специалистами, помощь оказывается в полном объеме, все необходимые операции проведены, лекарствами и кровью, и препаратами все обеспечены.

В больнице также находится и наш соотечественник. Стало известно, что это житель Гродно. Мужчина выжил, ночью его прооперировали. Как сообщают медики, угрозы для жизни нет.

Тем временем, станция метро «Сенная площадь» снова закрыта, поезда проезжают без остановки. В полицию поступил анонимный звонок о минировании. Туда уже стянуты машины пожарной и скорой помощи.

Тем временем, МЧС России постоянно обновляет списки пострадавших. В городе на Неве объявлен трехдневный траур. К месту трагедии люди несут цветы и зажигают свечи. Соболезнования выражают мировые лидеры.