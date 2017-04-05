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У подозреваемого в совершении петербургского теракта проведен обыск

05 апреля 2017 07:38
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Новости России. 5 апреля в Санкт-Петербург прибыли родственники подозреваемого в совершении теракта уроженца Кыргызстана. Он имел российское гражданство и, вероятнее всего, попал под влияние исламистов.

В его доме правоохранители провели обыск. Так как подозрительных предметов не обнаружили, появилась версия о возможных сообщниках злоумышленника. Именно они могли снабдить Джалилова взрывчаткой.

В Санкт-Петербурге продолжается трехдневный траур по жертвам теракта в метро. Взрыв, унесший жизни 14 человек, прогремел в понедельник днем.

Весь мир выражает скорбь и солидарность с российским народом. В эту ночь погасли огни Эйфелевой башни в Париже. Дворец культуры в Дрездене и достопримечательности Белграда были подсвечены в цвета российского флага. К посольствам России нескончаемым потоком несут цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в метро Санкт-Петербурга

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