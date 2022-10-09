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Экспедиция нашла самое высокое дерево Китая. Его высота – 83 метра, а возраст – около 380 лет

09 октября 2022 14:05
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Новости Китая. В Тибете найдено самое высокое дерево Китая. Его высота – 83 метра 40 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспедиция нашла самое высокое дерево Китая. Его высота – 83 метра, а возраст – около 380 лет-1

В реликтовые леса экспедиция направилась еще в августе. Время потребовалось не только чтобы отыскать великана, но и досконально исследовать. На разной высоте было сделано 160 фотографий дерева. Целостное изображение в натуральную величину имеет ошеломляющие 350 миллионов пикселей. Так что без потери качества его можно проецировать на гигантский экран, чтобы всем продемонстрировать яркие детали. Сосна белая бутанская стала приютом еще для более 50 видов растений. Времени подружиться у них с гигантом было предостаточно. Дереву отроду около 380 лет.

# Растения и цветы # Новости Китая # Фотофакт

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