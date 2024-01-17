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Экс-замминистра Украины Тука: Зеленский хочет заменить Залужного на Буданова

17 января 2024 08:48
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Президент Украины Владимир Зеленский готовит кадровые перестановки, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Newsroom.

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в ходе интервью для канала заявил, что место главнокомандующего ВСУ в скором времени займет Кирилл Буданов. На данный момент Буданов является руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины.

Бывший чиновник выразил солидарность с интервьюером Newsroom касательно того, что замена главкома ВСУ для Украины будет разрушительна.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Валерий Залужный # Кирилл Буданов

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