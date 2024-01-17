Экс-замминистра Украины Тука: Зеленский хочет заменить Залужного на Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский готовит кадровые перестановки, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Newsroom.

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в ходе интервью для канала заявил, что место главнокомандующего ВСУ в скором времени займет Кирилл Буданов. На данный момент Буданов является руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины.

Бывший чиновник выразил солидарность с интервьюером Newsroom касательно того, что замена главкома ВСУ для Украины будет разрушительна.