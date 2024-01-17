Польские грузоперевозчики добились уступок от правительства

Правительство Польши пошло на уступки. Оно подписало соглашение с грузоперевозчиками, которые взамен приостановят блокаду трех погранпереходов с Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Cтачки не возобновятся как минимум до марта. Вместе с тем, как отмечают активисты, подписанный документ означает не конец протестов, а лишь их приостановку. Для достижения компромисса польское правительство обязалось добиться изменений в правилах Европейского союза, обеспечить финансирование ЕС для транспортных компаний и ввести более строгий контроль на границе с Украиной. Этого и требовали польские дальнобойщики, недовольные привилегиями украинских коллег.

Дариуш Садовий, владелец транспортного бизнеса:

Они отбирают наши рабочие места. У них ставки ниже. Многие предприятия, мои коллеги обанкротились или приостановили свою деятельность.

Напомним, в ноябре польские перевозчики заблокировали сначала три, а позже четыре основных КПП на границе с Украиной. Протестующие добивались отмены льгот, которые Евросоюз предоставил украинским дальнобойщикам, и требовали равных условий.