Германия в 2024 году выделит Украине военную помощь на 7 млрд евро

Германия в 2024 году передаст Украине военную помощь на 7 миллиардов евро, пишет РИА Новости.

Правительство Федеративной Республики Германии информировало, что 16 января 2024 года канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обсудил продление оказания помощи Киеву, а также обстановку на Ближнем Востоке. Байден и Шольц пришли к решению, что есть необходимость продолжения оказания военной, финансовой и гуманитарной поддержки Украины.

Также в сообщении пресс-службы правительства Германии сказано, что «в 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем 7 миллиардов евро».