В Исландии опасаются нового извержения вулкана

В воскресенье, 14 января, поток раскаленной лавы достиг окраин города с населением около 4 000 человек. Жителей оперативно эвакуировали. А вот постройки спасти не удалось. Установленные ранее каменные барьеры не помогли. Лава уничтожила несколько домов.

Джон Храннар, житель Исландии:

Я смотрел, как горит мой дом. Я не знал, как на это реагировать: смеяться или плакать, я правда не знаю.

Исландия известна своей вулканической активностью. Однако с такими масштабными бедствиями страна не сталкивалась с 1973 года.