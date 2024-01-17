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В Исландии опасаются нового извержения вулкана

17 января 2024 07:43
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Земляные стены окружают Гриндавик. Власти Исландии опасаются повторного извержения вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исландии опасаются нового извержения вулкана-1

В воскресенье, 14 января, поток раскаленной лавы достиг окраин города с населением около 4 000 человек. Жителей оперативно эвакуировали. А вот постройки спасти не удалось. Установленные ранее каменные барьеры не помогли. Лава уничтожила несколько домов.

В Исландии опасаются нового извержения вулкана-4

Джон Храннар, житель Исландии:
Я смотрел, как горит мой дом. Я не знал, как на это реагировать: смеяться или плакать, я правда не знаю.

Исландия известна своей вулканической активностью. Однако с такими масштабными бедствиями страна не сталкивалась с 1973 года.

# Извержение вулкана

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