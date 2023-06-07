Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выступил с критикой в адрес властей США в связи с инцидентом на Каховской гидроэлектростанции. Он указал также на ложь американских СМИ, пишет РИА Новости.

По его словам, судя по распространяемой информации, российский лидер Владимир Путин атаковал сам себя. Карлсон обозначил, что американская пропаганда утверждает, что Каховскую ГЭС взорвал президент России. Это сделал Путин. Так информация предоставляется американскому обществу, отметил бывший ведущий Fox News. А причина проста: российский президент – это зло. Те, кто на стороне зла, делают зло исключительно ради получения удовольствия от самого процесса. Путин это устроил, что является высшей формой зла, потому идеально вписывается в его характеристику личности, объяснил Карлсон, какую информацию получают граждане Америки.

Как сообщалось, верхняя часть Каховской ГЭС была повреждена в ночь на 6 июля. По информации Москвы, удары по гидроэлектростанции были нанесены со стороны Украины. В Кремле произошедшее назвали умышленной диверсией и заявили, что ответственность за этот теракт лежит на киевском режиме. В результате атаки Каховской ГЭС начались подтопления населенных пунктов. Жителей трех округов экстренно эвакуировали.