Байден: США продолжат оказывать помощь Украине

Америка будет и дальше оказывать помощь киевскому режиму. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден, комментируя инцидент на Каховской гидроэлектростанции, приводит его слова РИА Новости.

Лидер Америки отметил, что Вашингтон не останется в стороне. Помощь Украине в связи с произошедшим будет оказана.

ЧП на Каховской ГЭС случилось в ночь на вторник, 6 июня. По информации Кремля, в результате ударов со стороны ВС Украины гидроэлектростанция получила повреждения. Из-за разрушения верхней части станции, началось подтопление населенных пунктов. Из трех округов население эвакуировали. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ответственность за произошедшее лежит на Украине. Удар по ГЭС он назвал умышленной диверсией Киева. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу проинформировал, что киевский режим подорвал Каховскую гидроэлектростанцию, чтобы перенаправить солдат ВСУ в районы наступательных действия с херсонского направления.