Прямой эфир

Байден: США продолжат оказывать помощь Украине

07 июня 2023 06:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Америка будет и дальше оказывать помощь киевскому режиму. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден, комментируя инцидент на Каховской гидроэлектростанции, приводит его слова РИА Новости. 

Лидер Америки отметил, что Вашингтон не останется в стороне. Помощь Украине в связи с произошедшим будет оказана. 

ЧП на Каховской ГЭС случилось в ночь на вторник, 6 июня. По информации Кремля, в результате ударов со стороны ВС Украины гидроэлектростанция получила повреждения. Из-за разрушения верхней части станции, началось подтопление населенных пунктов. Из трех округов население эвакуировали. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ответственность за произошедшее лежит на Украине. Удар по ГЭС он назвал умышленной диверсией Киева. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу проинформировал, что киевский режим подорвал Каховскую гидроэлектростанцию, чтобы перенаправить солдат ВСУ в районы наступательных действия с херсонского направления.  

# Международная политика # Джо Байден # Сергей Шойгу # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
ФБР обвинило Байдена в причастности к коррупции
07 июня 2023 06:43

ФБР обвинило Байдена в причастности к коррупции

Ветеран ВВС США Граш: у Америки есть инопланетные космические корабли
07 июня 2023 06:25

Ветеран ВВС США Граш: у Америки есть инопланетные космические корабли

Зеленский анонсировал поступление большого количества истребителей F-16
07 июня 2023 05:56

Зеленский анонсировал поступление большого количества истребителей F-16