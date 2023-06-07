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В Португалии из-за забастовки отменили десятки поездов

07 июня 2023 07:36
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Новости Португалии. В Португалии из-за забастовки железнодорожников отменено несколько десятков поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи человек не смогли добраться до работы или дома.

В Португалии из-за забастовки отменили десятки поездов-1

Стачка, предупредил профсоюз, может продлиться весь месяц. Железнодорожники требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. За свою тяжелую работу они получают деньги, на которые с трудом могут прожить при нынешней инфляции. А это почти 8 %, что стало самым высоким показателем за 30 лет.

# Протесты # Новости Португалии # Фотофакт

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