В Португалии из-за забастовки отменили десятки поездов

Новости Португалии. В Португалии из-за забастовки железнодорожников отменено несколько десятков поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи человек не смогли добраться до работы или дома.

Стачка, предупредил профсоюз, может продлиться весь месяц. Железнодорожники требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. За свою тяжелую работу они получают деньги, на которые с трудом могут прожить при нынешней инфляции. А это почти 8 %, что стало самым высоким показателем за 30 лет.