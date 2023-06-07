ФБР обвинило Байдена в причастности к коррупции

По данным бюро, семья политика и партнеры учредили более 20 компаний и получили свыше 10 миллионов долларов из иностранных источников в период, когда Байден занимал пост вице-президента. Деньги в Штаты переводили из Китая и Румынии. В Белом доме отвергли эти обвинения, назвав их «очередной политической уловкой».