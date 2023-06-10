Незваный гость прибыл в Украину. Премьер Канады с необъявленным визитом приехал в Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездка была спланирована в условиях строгой секретности. Зато теперь ее обсуждают многие зарубежные СМИ.

Дело в заявлениях, которые озвучил Трюдо. И хотя его едва ли можно назвать публичным человеком, сегодня канадский премьер – главная звезда украинских новостей. Ведь он объявил о выделении нового пакета военной помощи стране. На этот раз его сумма превышает 350 млн долларов. Кроме того, со слов политика, Канада примет участие в многосторонней программе подготовки украинских летчиков. И продолжит оказывать всестороннюю помощь Киеву.