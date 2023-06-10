Прямой эфир

Активисты в Болгарии требуют отставки правительства

10 июня 2023 19:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Болгарии. В Болгарии продолжаются шествия с требованием смены правительства. Активисты предлагают нынешнему руководству подать в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты в Болгарии требуют отставки правительства-1

Как рассказали сами демонстранты, их недовольство вызывает продажа национальных интересов. Люди призывают власти вести независимую политику и меньше прислушиваться к советам из-за рубежа. Напомним, новый кабинет сформирован из пронатовских и проевропейских коалиций в результате досрочных парламентских выборов. Накануне жители освистали новый состав, включая президента страны и посла Украины.

# Акции протеста # Новости Болгарии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Премьер Канады с необъявленным визитом приехал в Киев
10 июня 2023 19:11

Премьер Канады с необъявленным визитом приехал в Киев

В Москве до +17°С, в Анкаре до +25°С и сильные дожди. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 июня
10 июня 2023 15:03

В Москве до +17°С, в Анкаре до +25°С и сильные дожди. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 июня

Трампу грозит до 400 лет тюрьмы, но он может продолжать борьбу за пост президента
10 июня 2023 14:22

Трампу грозит до 400 лет тюрьмы, но он может продолжать борьбу за пост президента