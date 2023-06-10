Активисты в Болгарии требуют отставки правительства

Новости Болгарии. В Болгарии продолжаются шествия с требованием смены правительства. Активисты предлагают нынешнему руководству подать в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали сами демонстранты, их недовольство вызывает продажа национальных интересов. Люди призывают власти вести независимую политику и меньше прислушиваться к советам из-за рубежа. Напомним, новый кабинет сформирован из пронатовских и проевропейских коалиций в результате досрочных парламентских выборов. Накануне жители освистали новый состав, включая президента страны и посла Украины.