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Экс-президент Украины Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться «со дня на день»

18 мая 2023 13:25
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Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться «со дня на день», сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mundo.

Он отметил, что контратака может стартовать в любую минуту. Порошенко также сказал, что украинские войска намерены атаковать в различных точках. По данным издания, экс-глава Украины сделал эти заявления во время поездки на украинские позиции под Артемовском и Авдеевкой. 

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для начала контратаки. Он отметил, что ВСУ могут начать наступление сейчас, но тогда армия понесет огромные потери в живой силе.

# Международная политика # Петр Порошенко # Владимир Зеленский

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