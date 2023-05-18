Экс-президент Украины Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться «со дня на день»

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться «со дня на день», сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mundo.

Он отметил, что контратака может стартовать в любую минуту. Порошенко также сказал, что украинские войска намерены атаковать в различных точках. По данным издания, экс-глава Украины сделал эти заявления во время поездки на украинские позиции под Артемовском и Авдеевкой.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для начала контратаки. Он отметил, что ВСУ могут начать наступление сейчас, но тогда армия понесет огромные потери в живой силе.