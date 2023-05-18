Politico: США готовятся к сценарию заморозки конфликта в Украине

США подготавливаются к возможной заморозке конфликта в Украине, который может затянуться на продолжительное время, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Команда американского президента Джо Байдена прорабатывает варианты долгосрочного замораживания, включая определения границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать.

Тем не менее, эти границы не обязаны носить официальный характер. Ни одна из сторон не хочет принимать поражение. В администрации Байдена все чаще уделяют внимание долгосрочному планированию. В то же время они не считают, что грядущая контратака Украины не станет фатальным ударом для России. Однако различные допущения по поводу длительного планирования могут снизить веру Киева в непоколебимую помощь США из-за стремления ряда представителей республиканской партии уменьшить эту поддержку. Чем продолжительнее будет конфликт, тем большее международное и внутреннее давление будут испытывать Россия и Украина.

Некоторые американские чиновники и аналитики уподобляют эту ситуацию корейской войне, где обе конфликтующие стороны не признали новых границ и согласились на прекращение огня по установленным линиям.

Ранее глава в бюро внешней политики канцелярии президента Польши выразили опасения Республики и Европейского союза по поводу замороженного конфликта в Украине.